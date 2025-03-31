Декор на Великдень з коробки: як зробити стильну прикрасу з того, що знайдеться вдома

На Великодній декор не потрібно витрачати цілі статки. Якщо є бажання, то красиві прикраси можна зробити навіть з того, що знайдеться вдома.

Користувачка тіктоку @uandriyashykk показала, як знайшла застосування для картонних коробок з "Нової пошти". Жінка вирішила не викидати їх, а перетворити на святковий декор. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як зробити декор з картонної коробки

На коробці потрібно намалювати форму яйця, а після того вирізати його. Серединка повинна бути пустою – лише контур. Такі форми знадобляться дві, щоб конструкція була міцнішою. Далі жінка зігнула картонний папір, який зазвичай кладуть у коробки, і обмотала форму. Для цього вона використовувала клей.

По суті, основа для декору готова – великоднє яйце. Далі вже справа за вашою уявою і тим, що у вас є для прикраси. Авторка відео поставила картонне яйце у білу вазу та прикрасила вербовими гілочками, шкарлупою справжнього яйця, травичкою і пір'ям. Ви можете використовувати інші деталі.

Дивіться відео, як зробити декор на Великдень своїми руками:

Щоб повторити цю ідею, багато часу і зусиль не знадобиться, але цікавий та оригінальний результат – гарантований.