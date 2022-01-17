В Днепре подростки пытались изнасиловать 12-летнего ребенка: чудом смогла спастись

Несколько днепровских подростков пытались изнасиловать школьницу. Однако она смогла вырваться и убежать от обидчиков.

Это произошло в районе жилого массива "Тополь-2" и туда сразу вызвали полицию. Но правоохранители в момент прибытия оказались ненужными.

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Сказали, что уже все уладили

Сейчас известно, что к этому причастны четверо юношей. Они окружили девушку, чтобы совершить этот жуткий поступок.

К счастью, 12-летний ребенок смог вырваться. Полиции сообщили об инциденте уже когда она сбежала от обидчиков.

Правоохранители по прибытию пообщались с потерпевшей и ее родителями. Они сказали, что все “уладили” самостоятельно. Пока неизвестно, занялись ли делом следователи.

Ужасное событие недавно

7 декабря сообщили, что задержали жителя Черкасской области, которого подозревают в педофилии. Следователи считают, что он развращал и насиловал 7-летнюю девочку.

Подозреваемый является родственником девочки и якобы длительное время пользовался ее беспомощностью. Кроме этого, мужчина изготавливал порнографию с участием ребенка.

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