В Днепре задержали насильника из России: был в международном розыске

Днепровские правоохранители задержали гражданина России. Он сбежал с родины, поскольку совершил там жестокое преступление – изнасилование.

О том, что его поймали, сообщили 2 декабря. Сейчас преступник уже находится в Днепровском изоляторе временного содержания.

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Мужчина пытался скрыться

Розыск и задержание провели сотрудники Уголовного розыска. Они сообщили, что злоумышленник в Днепре скрывался от правосудия.

54-летнего мужчину теперь ждет экстрадиция на родину. Там он должен предстать перед судом за жестокое преступление, в котором обвиняется.

Он уже не первый

12 ноября сообщили, что на Днепропетровщине задержали другого гражданина России. Он скрывался там от правосудия, поскольку на родине изнасиловал дочь сожительницы.

Сначала мужчина отправился в Харьковское СИЗО. Оттуда его уже экстрадировали в Россию, чтобы он отбывал наказание за надругательство над маленькой девочкой