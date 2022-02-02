Средневековым мечом подпирал накрытие: на Днепропетровщине музейщики получили уникальную вещь

В Павлоградский историко-краеведческий музей передали уникальную историческую находку. Средневековой меч многие годы служил местному жителю в хозяйстве.

Житель города Павлоград в Днепропетровской области подарил местному музею исторический меч. Находку датируют эпохой Средневековья.

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Средневековый меч на Днепропетровщине

По словам работницы музея Светланы Юдчиц, павлоградец Леонид Аксененко владел мечом с 1986 года. Однако о том, что это на самом деле за "ржавая железяка", узнал гораздо позже.

Житель Павлограда подарил музею Средневековый меч / Фото Светланы Юдчиц

Мужчина купил огород, а вместе с ним и старый металлолом, который был на территории. Кусок железа он долгое время использовал в качестве опоры для накрытия.

Историки предполагают, что меч изготовили в период раннего Средневековья / Фото Светланы Юдчиц

Как-то в интернете Леонид Павлович наткнулся на информацию об археологических находках и понял, что использует в обиходе средневековый меч. Сразу это понять было сложно, поскольку оружие пострадало от времени и погодных условий.

Особенности исторического оружия

До сих пор сохранилось только острие меча. Он весь заржавел, потерялся также хвостовик, что усложняет его идентификацию.

"Меч имеет острый клинок длиной 70 сантиметров и шириной 3,5 сантиметра. Его вес составляет более 1 килограмма", – рассказала Светлана Юдчиц.

Историческое оружие планируют отреставрировать и исследовать / Фото Светланы Юдчиц

Впрочем, историки убеждают, что он в хорошем состоянии и не теряют надежды определить его происхождение. Поверхностное исследование позволило предположить, что он принадлежит к эпохе раннего Средневековья.

Текст публикации в фейсбуке:

"Недавно музейная коллекция пополнилась интересной вещью – мечом эпохи Средневековья. Его подарил нам житель Павлограда Аксененко Леонид Павлович в рамках акции «Подари музею экспонат». Леонид Павлович еще в 1986 году стал обладателем меча, однако узнал об этом значительно позже. Дело в том, что меч находился на дне мусорника в купе железа на огороде возле приобретенного дарителем дома. Леонид Павлович принял меч за обычный кусок железа, который решил использовать в хозяйстве и сделал его опорой для навеса. Время шло. С появлением интернета для нас стала доступна любая информация. И однажды на бескрайних просторах интернета Леонид Павлович увидел древние мечи, найденные археологами, и понял, что железная палка, подпирающая его навес – это не что иное как древний меч, поврежденный временем, однако теперь к этим повреждениям присоединились еще и повреждения в процессе строительства и влияния погодных условий: отсутствует хвостовик, поврежденное острие и более заржавевшая верхняя часть меча. Это усложняет идентификацию меча и все же он в хорошем состоянии.

Изучение меча позволяет предположить, что он относится к периоду раннего Средневековья. Меч имеет острый клинок длиной 70 сантиметров и в ширину 3,5 сантиметра. Его вес составляет более 1 кг. Такие мечи обладают невыраженным острием. Колотить таким мечом неэффективно, он был рассчитан на нанесение рубящих ударов. Меч нуждается в реставрационных работах для окончательного определения периода бытования и принадлежности к той или иной культуре. Идентификация меча продолжается. Мы благодарны Леониду Павловичу за интересный подарок!"