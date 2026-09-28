Маєте лише 10 років стажу: яку допомогу можна отримати від держави

Багато українців наближаються до пенсійного віку, але розуміють, що їм критично не вистачає офіційних років роботи. Держава передбачила альтернативний механізм підтримки для таких випадків, проте він має низку суворих обмежень.

На яку допомогу можна розраховувати замість пенсії

Якщо людина має лише 10 років страхового стажу, у 2026 році вона не зможе отримати пенсію за віком у 65 років, адже для цього потрібно щонайменше 15 років стажу. Водночас це не означає, що людина залишиться без державної підтримки.

За відсутності необхідного стажу після досягнення 65 років можна звернутися за державною соціальною допомогою особам, які не мають права на пенсію. ПФУ зазначає, що така допомога призначається з урахуванням визначених законодавством умов та майнового стану людини.

Від чого залежить розмір виплати

Розмір державної соціальної допомоги залежить від середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу. Під час призначення виплати враховують доходи за попередні шість місяців.

Важливо! Допомогу призначають на шість місяців, після чого її розмір переглядають з урахуванням доходів та майнового стану отримувача.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Водночас конкретна сума допомоги залежить від обставин кожної людини та її сім'ї.

Який стаж зараховується для пенсії

Для призначення пенсії враховується саме страховий стаж, тобто періоди, за які сплачувалися страхові внески. Тому самого запису в трудовій книжці недостатньо, якщо за відповідний період не було необхідних страхових внесків.

Щоб місяць роботи повністю зарахували до страхового стажу, сума сплаченого ЄСВ має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Якщо внесок був меншим, страховий стаж може бути зарахований пропорційно сплаченій сумі.

Це важливо, зокрема, для людей, які працювали неповний робочий час або отримували частину доходу неофіційно.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

Вимоги до страхового стажу залежать від віку виходу на пенсію. У 2026 році для призначення пенсії за віком у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки - від 23 років, а у 65 років - щонайменше 15 років.