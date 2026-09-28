На какую помощь можно рассчитывать вместо пенсии

Если у человека всего 10 лет страхового стажа, в 2026 году он не сможет получить пенсию по возрасту в 65 лет, ведь для этого требуется не менее 15 лет стажа. В то же время это не означает, что человек останется без государственной поддержки.

При отсутствии необходимого стажа после достижения 65 лет можно обратиться за государственной социальной помощью лицам, не имеющим права на пенсию. ПФУ отмечает, что такая помощь назначается с учетом определенных законодательством условий и имущественного положения человека.

От чего зависит размер выплаты

Размер государственной социальной помощи зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека. При назначении выплаты учитываются доходы за предыдущие шесть месяцев.

Важно! Помощь назначается на шесть месяцев, после чего ее размер пересматривается с учетом доходов и имущественного положения получателя.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. При этом конкретная сумма помощи зависит от обстоятельств каждого человека и его семьи.

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Какой стаж засчитывается для пенсии

Для назначения пенсии учитывается именно страховой стаж, то есть периоды, за которые уплачивались страховые взносы. Поэтому одной записи в трудовой книжке недостаточно, если за соответствующий период не было необходимых страховых взносов.

Чтобы месяц работы был полностью зачтен в страховой стаж, сумма уплаченного ЕСВ должна быть не меньше минимального страхового взноса. Если взнос был меньше, страховой стаж может быть зачтен пропорционально уплаченной сумме.

Это важно, в частности, для людей, которые работали неполный рабочий день или получали часть дохода неофициально.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

Требования к страховому стажу зависят от возраста выхода на пенсию. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года – от 23 лет, а в 65 лет – не менее 15 лет.