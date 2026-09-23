Сколько лет стажа потребуется для выхода на пенсию в 63 года

Пенсионная система Украины предъявляет четкие требования к количеству накопленных лет официальной работы для тех, кто планирует выходить на пенсию. В частности, в 2026 году гражданам, достигшим 63-летнего возраста, необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа для оформления выплат, сообщили в ПФУ.

Параллельно действуют и другие нормативы в зависимости от того, когда именно человек решит уйти на заслуженный отдых:

если человеку исполняется 60 лет в 2026 году, от него потребуют уже не менее 33 лет подтвержденного стажа;

для тех, кто будет оформлять пенсионные выплаты в 65 лет, минимальный порог остается на уровне 15 лет.

Отметим, что поэтапное повышение планки является частью плановой пенсионной реформы в стране. Это решение закреплено Законом Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Постоянная корректировка условий продлится вплоть до 2028 года и непосредственно коснется всех граждан, планирующих выход на пенсию в 60 и 63 года.

К слову, в настоящее время стаж засчитывается только в случае уплаты страховых взносов – ЕСВ. При этом, такие платежи должны быть не меньше минимальных.

Кроме того, если взнос уплачен, но из-за работы на полставки или уменьшенной зарплаты его сумма меньше минимума, этот месяц будет зачтен в стаж не полностью, а пропорционально уплаченной сумме.