Доначисление пенсии будет производиться после проверки в реестрах

Пенсионный фонд больше не будет возлагать бремя поиска документов на граждан, желающих пересмотреть свой страховой стаж. Теперь процедура осуществляется в соответствии с Законом Украины № 1058, вступившим в силу 2 августа 2026 года. Что изменится для граждан – Пенсионный фонд объяснил 24 Каналу в ответе на запрос

В указанном законе есть подпункт 6. Он устанавливает, что для определения права на пенсию по возрасту к страховому стажу зачисляются периоды работы, за которые работодатель начислил застрахованным лицам страховые взносы, превышающие минимальный размер, и представил об этом отчетность. Даже если взносы фактически не уплачены, то после обращения человека ПФУ может провести проверку и пересмотреть стаж.

Ирина Ковпашко Заместитель председателя правления ПФУ В случае отсутствия в публичных электронных реестрах (информационно-коммуникационных системах) необходимых данных, в том числе за периоды до внедрения системы персонифицированного учета, сотрудник ПФУ информирует заявителя об отсутствии таких сведений и о необходимости их представления при наличии.

Если в реестрах информация о страховом стаже отсутствует, то при подаче заявления о назначении или перерасчете пенсии у человека могут дополнительно запросить подтверждающие документы.

Отдельно должностные лица подчеркивают: если заявление о назначении или перерасчете пенсии подается через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, то сотрудник, осуществляющий прием и обслуживание, оказывает помощь в запросе недостающих документов.

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Основная цель закона – это возможность сохранить страховой стаж работника, который не был учтен из-за неуплаты работодателем единого социального взноса, если отчетность все равно подавалась.

В ПФУ напомнили, что статья 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет условия назначения пенсий по возрасту. Так, чтобы выйти на пенсию после достижения 60 лет, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года стаж должен составлять не менее 25 лет, а в 65 лет – не менее 15 лет.

Новый закон должен упростить перерасчет пенсий

Напомним, если необходимые данные уже есть в электронной системе, требовать от человека бумажные справки уже запрещено. Это особенно важно для людей, которые потеряли документы или архивы которых были уничтожены из-за войны.

При этом даже при отсутствии стажа украинцы могут вносить добровольные взносы в пенсионную систему, чтобы компенсировать недостаток и получить обычную пенсию вместо социальной.