Почему и как в Украине изменится начисление стажа?

Об этом говорится в Законе Украины от 09.04.2026 №4851-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно подтверждения страхового стажа".

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Согласно его положениям, закон вступит в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования. А это со 2 августа 2026 года.

Сейчас, если работодатель не платил ЕСВ за человека, то все эти годы работы просто "выпадают" из трудового стажа. А это уже влияет на пенсию.

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Но как же будут работать новые правила? После вступления в силу закона эти периоды позволят засчитывать в общий стаж.

Но есть обязательные условия:

работодатель должен официально начислять зарплату;

также он должен подавать отчеты в налоговую.

Обратите внимание! Кроме того, обязаны существовать документальные доказательства того, что взносы были начислены.

В случае отсутствия в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования сведений о трудовой деятельности лица в электронной форме основным документом, подтверждающим стаж, является трудовая книжка.

Изменится ли от этого размер пенсий украинцев?

Закон поможет вовремя выходить на пенсию (если человек имеет необходимое количество стажа). Но на размер пенсии это повлияет: при расчете суммы будут учитывать только месяцы, за которые средства поступили в бюджет.

В частности, Пенсионный фонд будет получать данные о лицах из государственных электронных реестров. И если какой-то информации не будет хватать, то будет сообщать об этом человека. Более того, ПФУ будет помогать собрать документы в архивах или на предприятиях.

Что еще стоит знать о стаже?

Напомним, что украинцы могут самостоятельно выбирать годы страхового стажа для начисления пенсии. ПФУ учитывает сведения о зарплате с 1 июля 2000 года. Но его следует подтвердить справками.

В частности, с начала 2004 года страховой стаж засчитывается только при уплате единого социального взноса. И взносы должны быть не меньше минимальных.

Эксперт Сергей Коробкин рассказал, что украинцы также могут докупить стаж. Но каждый случай следует рассматривать индивидуально. То есть нужно учитывать, выгодно ли его покупать.