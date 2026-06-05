Чому та як в Україні зміниться нарахування стажу?

Про це йдеться у Законі України від 09.04.2026 №4851-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".

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Згідно з його положеннями, закон набере чинність через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування. А це з 2 серпня 2026 року.

Наразі, якщо роботодавець не платив ЄСВ за людину, то всі ці роки праці просто "випадають" із трудового стажу. А це вже впливає на пенсію.

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Але як же працюватимуть нові правила? Після набуття чинності закону ці періоди дозволять зараховувати до загального стажу.

Але є обов'язкові умови:

роботодавець повинен офіційно нараховувати зарплату;

також він має подавати звіти до податкової.

Зверніть увагу! Крім того, зобов'язані існувати документальні докази того, що внески були нараховані.

У разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про трудову діяльність особи в електронній формі основним документом, що підтверджує стаж, є трудова книжка.

Чи зміниться від цього розмір пенсій українців?

Закон допоможе вчасно виходити на пенсію (якщо людина має необхідну кількість стажу). Але на розмір пенсії це вплине: при розрахунку суми враховуватимуть лише місяці, за які кошти надійшли до бюджету.

Зокрема, Пенсійний фонд отримуватиме дані про осіб з державних електронних реєстрів. І якщо якоїсь інформації не вистачатиме, то повідомлятиме про це людину. Ба більше, ПФУ допомагатиме зібрати документи в архівах або на підприємствах.

Що ще варто знати про стаж?

Нагадаємо, що українці можуть самостійно обирати роки страхового стажу для нарахування пенсії. ПФУ враховує відомості про зарплату з 1 липня 2000 року. Але його слід підтвердити довідками.

Зокрема, з початку 2004 року страховий стаж зараховується лише при сплаті єдиного соціального внеску. І внески повинні бути не менше мінімальних.

Експерт Сергій Коробкін розказав, що українці також можуть докупити стаж. Але кожен випадок слід розглядати індивідуально. Тобто потрібно враховувати, чи вигідно його купувати.