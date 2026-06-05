Чому та як в Україні зміниться нарахування стажу?
Про це йдеться у Законі України від 09.04.2026 №4851-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".
Читайте також Аби пенсія була 29 тисяч гривень: яку зарплату для цього слід отримувати
Згідно з його положеннями, закон набере чинність через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування. А це з 2 серпня 2026 року.
Наразі, якщо роботодавець не платив ЄСВ за людину, то всі ці роки праці просто "випадають" із трудового стажу. А це вже впливає на пенсію.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Але як же працюватимуть нові правила? Після набуття чинності закону ці періоди дозволять зараховувати до загального стажу.
Але є обов'язкові умови:
- роботодавець повинен офіційно нараховувати зарплату;
- також він має подавати звіти до податкової.
Зверніть увагу! Крім того, зобов'язані існувати документальні докази того, що внески були нараховані.
У разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про трудову діяльність особи в електронній формі основним документом, що підтверджує стаж, є трудова книжка.
Чи зміниться від цього розмір пенсій українців?
Закон допоможе вчасно виходити на пенсію (якщо людина має необхідну кількість стажу). Але на розмір пенсії це вплине: при розрахунку суми враховуватимуть лише місяці, за які кошти надійшли до бюджету.
Зокрема, Пенсійний фонд отримуватиме дані про осіб з державних електронних реєстрів. І якщо якоїсь інформації не вистачатиме, то повідомлятиме про це людину. Ба більше, ПФУ допомагатиме зібрати документи в архівах або на підприємствах.
Що ще варто знати про стаж?
Нагадаємо, що українці можуть самостійно обирати роки страхового стажу для нарахування пенсії. ПФУ враховує відомості про зарплату з 1 липня 2000 року. Але його слід підтвердити довідками.
Зокрема, з початку 2004 року страховий стаж зараховується лише при сплаті єдиного соціального внеску. І внески повинні бути не менше мінімальних.
Експерт Сергій Коробкін розказав, що українці також можуть докупити стаж. Але кожен випадок слід розглядати індивідуально. Тобто потрібно враховувати, чи вигідно його купувати.