Деякі пенсії у 2025 році зменшаться в рази: кого це стосується

У 2025 році в Україні змінюються правила нарахування пенсій, і максимальний розмір виплат буде обмежено. Внаслідок цього пенсії деяких людей зменшаться в рази.

Які пенсії стануть меншими

Пенсії у 2025 році не можуть перевищувати чотири середні пенсії по країні або десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Це нововведення має на меті скоротити розрив між звичайними пенсіями та так званими спеціальними виплатами, які іноді досягають 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень.

Кого це стосується:

Обмеження не зачеплять страхову частину пенсій, тобто виплати, сформовані шляхом сплачених страхових внесків.

Скорочення торкнеться лише додаткових виплат, які нараховувалися за роботу в силових чи інших структурах.

Зауважте! Зменшення великих пенсій здійснюватиметься за допомогою понижуючих коефіцієнтів. Чим вищий розмір пенсії, тим більший коефіцієнт буде застосовано для її скорочення.

Таким чином, нові правила покликані зробити систему пенсійного забезпечення більш справедливою, зменшуючи надто високі виплати, які значно перевищують середній рівень пенсій в Україні.

Важливо! Обмеження не торкнуться пенсій тих, хто захищає Україну на фронті або брав участь у бойових діях з початку війни, тобто з 2014 року. Це рішення враховує особливий статус і внесок таких громадян у безпеку країни.