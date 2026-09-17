Росія атакувала ТЦ у Харкові: загорілась будівля, ДСНС усуває наслідки

Росія вдарила по торговому центру у Харкові. Згідно з інформацією, ворог застосував реактивний дрон "Герань-4".

Що відомо про удар по Епіцентру

Постраждала 65-річна працівниця ТЦ, медики зафіксували у неї гостру реакцію на стрес, про що повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 17 вересня близько 09:50 російські військові атакували із застосуванням ударного безпілотного літального апарата торговельний центр в Основʼянському районі міста Харкова,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив факт влучання. Він написав, що внаслідок ворожої атаки в Основʼянському районі загорілася будівля торгового центру.

Підрозділи ДСНС усувають наслідки. Зокрема, працівники та відвідувачі ТЦ перебували в укритті.

Місцева влада прямо не оголошує назву ТЦ. Але фото свідчать, що йдеться про "Епіцентр".

Крім того, атаку підтвердила сама компанія. Про це пишуть у Forbes Ukraine.

Нагадаємо, що ворог продовжує бити по великих торгівельних центрах України, зокрема по ТЦ "Епіцентр". Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Прилуках Чернігівської області 8 вересня.

Також на початку вересня росіяни повністю знищили "Епіцентр" у Миколаєві. Крім того, ворог атакував ТЦ у Запоріжжі.