Як повідомили у поліції Чернігівської області, на місці влучання вже працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.

Що відомо про атаку на "Епіцентр" у Прилуках?

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Правоохоронці забезпечують охорону території, документують наслідки обстрілу та збирають докази воєнного злочину російської армії.

Поліцейські закликають громадян не наближатися до місця удару через високу загрозу повторної атаки й обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що вранці на Чернігівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів.