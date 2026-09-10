Росіяни розбомбили ТРЦ "Мануфактура" у Сумах: що буде з роботою комплексу

Черговий акт терору проти цивільної інфраструктури змушує місцевий бізнес ставити процеси на паузу. Популярний торговельний майданчик зазнав серйозних руйнувань, залишивши містян без доступу до звичних послуг.

Росіяни вдарили по ТРЦ: кого це торкнеться

Черговий акт терору проти цивільної інфраструктури змушує місцевий бізнес ставити процеси на паузу, про що повідомляє ТРЦ "Мануфактура" у мережі Facebook. Популярний торговельний майданчик зазнав серйозних руйнувань, залишивши містян без доступу до звичних послуг.

Внаслідок прицільного удару російського безпілотника торгово-розважальний центр "Мануфактура" зазнав масштабних пошкоджень, через що адміністрація повністю зупинила його роботу. Наразі на території триває ліквідація наслідків пожежі та оцінка збитків. Точної дати відкриття для відвідувачів та орендарів поки не називають.

Тимчасове закриття такого великого об'єкта означає прямі фінансові втрати для десятків підприємців, які орендували там площі. Крім того, сотні працівників магазинів та сервісів опинилися у вимушеному простої без чіткого розуміння, коли зможуть повернутися на робочі місця. Керівництво комплексу висловило співчуття родинам постраждалих та пообіцяло повідомити про подальші кроки додатково. За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, внаслідок цієї атаки є загиблий та поранені, пошкоджено автівки на парковці, про що пише 24 Канал.

Ворог систематично б'є по комерційній нерухомості в українських містах, намагаючись паралізувати економіку та залякати населення. Нагадаємо, що на початку вересня росіяни атакували дронами ТРК City Mall у Запоріжжі, спричинивши масштабну пожежу на площі 700 квадратних метрів. Через це компанія Arricano була змушена призупинити роботу комплексу щонайменше на весь вересень. Ще раніше, 28 серпня, окупанти повністю знищили гіпермаркет "Епіцентр", який знаходився поруч із запорізьким City Mall, а 21 серпня завдали удару по ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Власникам бізнесу варто переглянути страхові поліси та мати резервні плани на випадок пошкодження майна.