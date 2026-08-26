Вже вісім з десяти: Україна продовжує вражати склади великої компанії у Росії

Україна вивела з ладу вже вісім із десяти найбільших складів компанії Wildberries. У ніч проти середи Збройні Сили завдали нового удару по складах.

Що відомо про атаки на Wildberries

Цього разу було атаковано логістичний центр компанії в Тамбовській області, який після удару припинив роботу, про що пише російське ЗМІ "Агенство".

Судячи з повідомлень регіональної влади, комплекс повністю або майже повністю згорів. Про це написав губернатор регіону Євгеній Первишов.

Він розказав, що внаслідок ударів українських дронів сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Площа займання – понад 100 тисяч квадратних метрів.

Це вже восьмий із десяти найбільших логістичних центрів маркетплейсу, виведених із ладу внаслідок ударів із середини липня,

– йдеться у тексті.

До цього українські удари вивели з ладу сім із десяти найбільших складів Wildberries:

у підмосковних Електросталі та Коледино (площа обох становила по 250 тисяч квадратних метрів) – перший повністю згорів після атаки 18 липня, другий припинив роботу після ударів і пожежі 16 серпня;

у Новій Усмані Воронезької області (156 тисяч квадратних метрів) – не працює після атаки 11 серпня;

у Красному Бору Ленінградської області (154 тисячі квадратних метрів), який припинив роботу після атаки 4 серпня;

в Олексині Тульської області (150 тисяч квадратних метрів) – не працює після атаки 5 серпня;

у селищі Новосемейкіно Самарської області (128 тисяч квадратних метрів) – не працює після атаки 2 серпня;

у Собінському районі Владимирської області (119 тисяч квадратних метрів) – не працює після атаки 3 серпня.

Нагадаємо, що сума прямих збитків від українських ударів оцінюється у трильйон рублів або приблизно 12,5 мільярда доларів США. Таку цифру назвав Володимир Зеленський.

Ба більше, Україна вже атакує Ozon. Про це, зокрема, заявили в Міноборони.