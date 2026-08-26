Что известно об атаках на Wildberries

На этот раз подвергся атаке логистический центр компании в Тамбовской области, который после удара прекратил работу, что пишет российское СМИ "Агентство".

Судя по сообщениям региональных властей, комплекс полностью или почти полностью сгорел. Об этом написал губернатор региона Евгений Первишов.

Он рассказал, что в результате ударов украинских дронов произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания – более 100 тысяч квадратных метров.

Это уже восьмой из десяти крупнейших логистических центров маркетплейса, выведенных из строя в результате ударов с середины июля,

– говорится в тексте.

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До этого украинские удары вывели из строя семь из десяти крупнейших складов Wildberries:

в подмосковных Электростали и Коледино (площадь обоих составляла по 250 тысяч квадратных метров) – первый полностью сгорел после атаки 18 июля, второй прекратил работу после ударов и пожара 16 августа;

в Новой Усмане Воронежской области (156 тысяч квадратных метров) – не работает после атаки 11 августа;

в Красном Бору Ленинградской области (154 тысячи квадратных метров), который прекратил работу после атаки 4 августа;

в Олексине Тульской области (150 тысяч квадратных метров) – не работает после атаки 5 августа;

в поселке Новосемейкино Самарской области (128 тысяч квадратных метров) – не работает после атаки 2 августа;

в Собинском районе Владимирской области (119 тысяч квадратных метров) – не работает после атаки 3 августа.

Напомним, что сумма прямых убытков от украинских ударов оценивается в триллион рублей или примерно 12,5 миллиарда долларов США. Такую цифру назвал Владимир Зеленский.

Более того, Украина уже проводит атаки на Ozon. Об этом, в частности, заявили в Минобороны.