Майже 40% статків: найбагатша жінка Росія втратила мільярди доларів через ЗСУ

Засновниця компанії Wildberries Тетяна Кім втратила 3,1 мільярда доларів через атаки Збройних сил України (ЗСУ) на склади маркетплейс. Ще наприкінці лютого її статки становили 8,1 мільярда доларів.

Що відомо про втрати застосниці Wildberries через удари

Наразі вони скоротилися до 5 мільярда доларів, або на 39%, що підрахував російський Forbes.

Збройні Сили почали бити по складах Wildberries ще з 18 липня. Під удари потрапили 23 логістичні центри компанії у 16 регіонах, деякі об’єкти повністю згоріли.

Попри всі ці події, Кім зберегла статус найбагатшої жінки країни. Лідеркою рейтингу Forbes вона стала вже у п'ятий раз. Але торік її статки становили 7,1 мільярда доларів.

Нагадаємо, шо Україна продовжує атакувати Wildberries. Київ вже вивів з ладу вісім із десяти найбільших складів компанії Wildberries.

Ба більше, вже розпочалися атаки на компанію Ozon. Це другий за величиною російський маркетплейс.

Слід також додати, що за оцінкою московської консалтингової компанії Data Insight,компанія Тетяни Кім втратила до третини своїх складських площ. Крім того, подукція могла бути знищена на суму сотень мільярдів рублів.