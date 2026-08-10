Що відомо про ситуацію з Wildberries наразі

Україна розширила свою повітряну кампанію на склади Wildberries по всій Росії, про що пише NYT.

Київ уже атакував щонайменше 23 об’єкти Wildberries, завдаючи ударів щоночі з середини липня. Унаслідок атак згоріли товари на мільярди доларів. Київ заявляє, що Wildberries є законною ціллю, оскільки компанія постачає товари російським військовослужбовцям.

Удари завдають шкоди Wildberries та російському роздрібному ринку загалом у той час, коли економіка Росії вже переживає труднощі.

За даними дослідницької записки SberIndex – аналітичного підрозділу державного "Сбербанку", – останніми тижнями споживчі витрати росіян на непродовольчі товари на таких маркетплейсах, як Wildberries, різко впали на тлі авіаударів.

За оцінкою московської консалтингової компанії Data Insight, Wildberries втратила до третини своїх складських площ, а внаслідок українських атак могла бути знищена продукція на суму до 480 мільярдів рублів (5,9 мільярда доларів).

Подальша доля Wildberries частково залежатиме від того, як довго триватимуть українські удари та наскільки ефективно й швидко Кім зможе адаптувати логістику компанії,

– йдеться у матеріалі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

З роками Wildberries перетворилася на ключову частину російської споживчої економіки: по всій країні було відкрито майже 95 тисячі пунктів видачі, а понад половина населення країни здійснювала покупки на платформі щонайменше раз на місяць. Після вторгнення Путіна в Україну платформа стала ще важливішою, оскільки західні компанії залишили російський ринок

Тетяна Кім, зокрема, заявила, що Wildberries децентралізує систему розподілу товарів та якнайшвидше перебудовує логістичну інфраструктуру. Вона також повідомила, що компанія проводить зустрічі з регіональними органами влади та продавцями.

Компанія вже двічі здійснювала добровільні виплати, а також запровадила обмежене страхування, яке продавці можуть придбати для захисту від атак безпілотників. Російський уряд також працює над пакетом допомоги для продавців Wildberries, який передбачатиме податкові пільги та відстрочки.

Кім також стикається з тиском конкурентів. Галузеві спостерігачі вже помічають ознаки того, що продавці переходять на Ozon – другий за величиною російський маркетплейс, який має більш децентралізовану логістичну систему та не став окремою ціллю Києва.

Компанія має настільки складну логістичну та ІТ-інфраструктуру, що вона не збанкрутує лише через те, що певна кількість її складів була пошкоджена або знищена, заявив колишній керівник Wildberries, який говорив на умовах анонімності через попередні договірні зобов’язання,

– наголосили у NYT.

Україна звинувачує Wildberries у продажу товарів військового призначення, зокрема запасних частин для дронів та навігаційного обладнання. У правилах Wildberries прямо зазначено, що продаж зброї та озброєнь заборонений. Водночас відомо, що багато прихильників і родичів російських військовослужбовців купують на сайті спорядження, зокрема бронежилети та шоломи

Перевірка The New York Times показала, що на початку серпня на сайті продавалися FPV-дрони, а також котушки оптоволоконного кабелю, який можна під’єднувати до дронів для їхнього керування.

Нагадаємо, що вже навіть Центробанк пішов на зустріч росіянам. У країні вирішили запровадити додаткові послаблення для малого та середнього бізнесу.

Зокрема, у Росії виставляють на продаж пункти видачі замовлень компанії Wildberries. Зокрема, через українські удари.