Захист врожаю від атак Росії: фермери безкоштовно отримають рукави для зерна

Постійні російські удари по портовій інфраструктурі змушують український агросектор шукати альтернативні шляхи порятунку врожаю. Завдяки оперативній реакції міжнародних партнерів розв'язання цієї проблеми вже знайдено.

Що отримають українські фермери та коли стартує видача

Європейські союзники виділили понад 15 мільйонів доларів на закупівлю спеціальних полімерних рукавів для тимчасового зберігання зернових. Ці місткості будуть абсолютно безкоштовно роздавати вітчизняним сільгоспвиробникам, про що повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький у коментарі "Укрінформу".

Важливо! Наразі у Державному аграрному реєстрі вже накопичилося заявок на понад 13 тисяч таких рукавів. Левова частка запитів надходить від аграріїв із прифронтових регіонів, які найбільше потерпають від логістичних проблем. За словами урядовця, зарезервованих коштів вистачить на покриття цих потреб, а безпосередня передача місткостей заявникам розпочнеться вже з жовтня.

На початку серпня Росія суттєво посилила терор проти портів Великої Одеси, намагаючись паралізувати український агроекспорт. Через це виникла критична нестача потужностей – Україні знадобилися додаткові резервуари для зберігання до 11 мільйонів тонн зерна.

Найбільш дієвим і швидким інструментом для забезпечення тимчасового зберігання є спеціальні поліетиленові рукави великої місткості,

– підкреслив Висоцький.

Він також додав, що напередодні Швейцарія підтвердила виділення 3 мільйонів франків, що дозволило остаточно сформувати необхідний бюджет для підтримки фермерів та збереження якості зібраного врожаю.

До речі, нещодавно ми писали, що у вересні українським агровиробникам вдалося суттєво наростити темпи вивезення продукції за кордон порівняно із серпнем. За перші 20 днів місяця обсяг аграрного експорту сягнув 44% від потенційного обсягу.