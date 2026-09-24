Что получат украинские фермеры и когда начнется выдача

Европейские союзники выделили более 15 миллионов долларов на закупку специальных полимерных рукавов для временного хранения зерновых. Эти емкости будут абсолютно бесплатно раздаваться отечественным сельхозпроизводителям, что сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий в комментарии "Укринформу".

Важно! На данный момент в Государственном аграрном реестре уже накопилось заявок на более чем 13 тысяч таких рукавов. Львиная доля запросов поступает от аграриев из прифронтовых регионов, которые больше всего страдают от логистических проблем. По словам чиновника, зарезервированных средств хватит на покрытие этих потребностей, а непосредственная передача емкостей заявителям начнется уже с октября.

В начале августа Россия существенно усилила террор против портов Большой Одессы, пытаясь парализовать украинский агроэкспорт. Из-за этого возникла критическая нехватка мощностей – Украине понадобились дополнительные резервуары для хранения до 11 миллионов тонн зерна.

Наиболее эффективным и быстрым инструментом для обеспечения временного хранения являются специальные полиэтиленовые рукава большой вместимости,

– подчеркнул Высоцкий.

Он также добавил, что накануне Швейцария подтвердила выделение 3 миллионов франков, что позволило окончательно сформировать необходимый бюджет для поддержки фермеров и сохранения качества собранного урожая.

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Кстати, недавно мы писали, что в сентябре украинским агропроизводителям удалось существенно нарастить темпы вывоза продукции за границу по сравнению с августом. За первые 20 дней месяца объем аграрного экспорта достиг 44% от потенциального объема.