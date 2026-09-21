Пенсіонерам доведеться платити за проїзд: ці правила діятимуть у жовтні

Українські пенсіонери мають законне право на безоплатний проїзд, проте скористатися ним вдається не завжди. У певних ситуаціях за поїздку доведеться заплатити. Коли саме, розповідаємо далі.

Де пенсіонери мають право на безоплатний проїзд

Українські пенсіонери мають право не платити за проїзд у деяких видах міського транспорту. Відповідна пільга закріплена у постанові Кабінету Міністрів №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Зокрема, безкоштовний проїзд діє у міських автобусах, тролейбусах, трамваях та приміських електричках. Водночас пільга поширюється далеко не на всі види перевезень. Пенсіонерам доведеться купувати квитки для поїздок у метрополітені, таксі, міжміських автобусах та поїздах далекого сполучення.

Важливо! Окрема ситуація з приватними маршрутками, де рішення про безоплатний проїзд ухвалює безпосередньо місцева влада кожної громади.

Які документи потрібно мати з собою

Для безоплатного проїзду недостатньо лише мати пенсійний статус – право на пільгу слід обов'язково підтвердити. У транспорті необхідно пред'являти паперове або електронне пенсійне посвідчення.

Крім того, у містах із безготівковою системою оплати вимагають спеціальну персональну картку, наприклад, "ЛеоКарт" у Львові або "Картка киянина" у столиці. Відсутність документа тягне за собою обов'язок оплатити квиток чи навіть – сплатити штраф.

До слова, українські пенсіонери можуть розраховувати і на інші пільги. Наприклад, не сплачувати земельний податок. Така опція поширюється саме на пенсіонерів за віком.

Водночас є умови надання цієї пільги. Зокрема, ділянка особи має відповідати визначеним лімітам. Ці "межі" залежать від цільового призначення землі.