Где пенсионеры имеют право на бесплатный проезд

Украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта. Соответствующая льгота закреплена в постановлении Кабинета Министров № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

В частности, бесплатный проезд действует в городских автобусах, троллейбусах, трамваях и пригородных электричках. В то же время льгота распространяется далеко не на все виды перевозок. Пенсионерам придется покупать билеты для поездок в метро, такси, междугородних автобусах и поездах дальнего следования.

Важно! Отдельная ситуация с частными маршрутками, где решение о бесплатном проезде принимают непосредственно местные власти каждой общины.

Какие документы нужно иметь при себе

Для бесплатного проезда недостаточно просто иметь пенсионный статус – право на льготу необходимо обязательно подтвердить. В транспорте нужно предъявлять бумажное или электронное пенсионное удостоверение.

Кроме того, в городах с безналичной системой оплаты требуют специальную персональную карту, например, "ЛеоКарт" во Львове или "Карта киевлянина" в столице. Отсутствие документа влечет за собой обязанность оплатить билет или даже – уплатить штраф.

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К слову, украинские пенсионеры могут рассчитывать и на другие льготы. Например, не платить земельный налог. Такая возможность распространяется именно на пенсионеров по возрасту.

Отметим, существуют условия предоставления этой льготы. В частности, участок лица должен соответствовать установленным лимитам. Эти "пределы" зависят от целевого назначения земли.