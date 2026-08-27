У Росії офіційно звітують, що рівень бідності нібито впав у два рази до 6,7%. Але насправді в країні просто змінили формулу обчислення для населення.

Що відбувається з рівнем бідності у Росії

А на папері всі росіяни розбагатіли, про що пише Служба зовнішньої розвідки України.

Річ у тім, що раніше бідними вважали людей, чиї доходи не дотягували до реального прожиткового мінімуму. Але тепер влада прив’язала розрахунки до штучної "межі бідності", зафіксованої ще на рівні 2020 року.

Якби статистику рахували за старою, чеснішою системою, рівень бідності досягав би щонайменше 9,1%,

– пояснили у розвідці.

А влада просто викреслила із категорій бідних майже 3,5 мільйона осіб.

Москва та Санкт-Петербург демонструють низькі показники – 3 – 3,8% бідності. Але провінція перебуває на межі виживання.

У республіках "показники злиднів" у 2– 4 рази вищі за середні по країні:

в Інгушетії – 24,3%;

у Тиві – 18,6%;

в Карачаєво-Черкесії, Бурятії та Чечні – від 13,8% до 15,3%.

Мільйони росіян там опинилися за бортом офіційної економіки й виживають лише завдяки тіньовим заробіткам та власному городу,

– зазначили у СЗРУ.

Водночас у Росії все підпорядковується "воєнній економіці" Володимира Путіна. Величезні видатки на війну проти України спричинили приховану інфляцію. А "воєнні гроші" – лише розганяють ціни на харчі та ліки.

Заяви про багатих росіян, як додали у розвідці, є черговим інформаційним шумом для прикриття ціни, яку російське суспільство сплачує за війну. А Держстатистика просто малює красиві цифри, аби уникнути питань від простого населення країни.

Нагадаємо, що економічний стан у Росії значно гірший, ніж про це свідчать офіційні цифри. Річ у тім, що межа бідності останні п’ять років визначається індексацією на інфляцію прожиткового мінімуму за 2020 рік. Зокрема, самі росіяни переходять у режим економії.

Загальна заборгованість населення становить близько 45 трильйонів рублів. Проблема полягає у тому, що раніше люди брали кредити на великі покупки, а тепер – на базові потреби.