Что происходит с уровнем бедности в России

А на бумаге все россияне разбогатели, что пишет Служба внешней разведки Украины.

Дело в том, что раньше бедными считались люди, чьи доходы не дотягивали до реального прожиточного минимума. Но теперь власти привязали расчеты к искусственной "черте бедности", зафиксированной еще на уровне 2020 года.

Если бы статистику вели по старой, более честной системе, уровень бедности достигал бы не менее 9,1%,

– пояснили в отчете.

А власти просто исключили из категории бедных почти 3,5 миллиона человек.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Москва и Санкт-Петербург демонстрируют низкие показатели – 3–3,8% бедности. Но провинция находится на грани выживания.

В республиках "показатели нищеты" в 2–4 раза выше средних по стране:

в Ингушетии – 24,3%;

в Тыве – 18,6%;

в Карачаево-Черкесии, Бурятии и Чечне – от 13,8% до 15,3%.

Миллионы россиян там оказались за бортом официальной экономики и выживают лишь благодаря теневым заработкам и собственному огороду,

– отметили в СЗРУ.

В то же время в России все подчиняется "военной экономике" Владимира Путина. Огромные расходы на войну против Украины вызвали скрытую инфляцию. А "военные деньги" – лишь разгоняют цены на продукты и лекарства.

Заявления о богатых россиянах, как добавили в разведке, являются очередным информационным шумом для прикрытия той цены, которую российское общество платит за войну. А Госстат просто рисует красивые цифры, чтобы избежать вопросов со стороны простого населения страны.

Напомним, что экономическое положение в России значительно хуже, чем об этом свидетельствуют официальные цифры. Дело в том, что черта бедности последние пять лет определяется индексацией прожиточного минимума на инфляцию за 2020 год. В частности, сами россияне переходят в режим экономии.

Общая задолженность населения составляет около 45 триллионов рублей. Проблема заключается в том, что раньше люди брали кредиты на большие покупки, а теперь – на базовые нужды.