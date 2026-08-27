Что происходит с уровнем бедности в России
А на бумаге все россияне разбогатели, что пишет Служба внешней разведки Украины.
Дело в том, что раньше бедными считались люди, чьи доходы не дотягивали до реального прожиточного минимума. Но теперь власти привязали расчеты к искусственной "черте бедности", зафиксированной еще на уровне 2020 года.
Если бы статистику вели по старой, более честной системе, уровень бедности достигал бы не менее 9,1%,
– пояснили в отчете.
А власти просто исключили из категории бедных почти 3,5 миллиона человек.
Москва и Санкт-Петербург демонстрируют низкие показатели – 3–3,8% бедности. Но провинция находится на грани выживания.
В республиках "показатели нищеты" в 2–4 раза выше средних по стране:
- в Ингушетии – 24,3%;
- в Тыве – 18,6%;
- в Карачаево-Черкесии, Бурятии и Чечне – от 13,8% до 15,3%.
Миллионы россиян там оказались за бортом официальной экономики и выживают лишь благодаря теневым заработкам и собственному огороду,
– отметили в СЗРУ.
В то же время в России все подчиняется "военной экономике" Владимира Путина. Огромные расходы на войну против Украины вызвали скрытую инфляцию. А "военные деньги" – лишь разгоняют цены на продукты и лекарства.
Заявления о богатых россиянах, как добавили в разведке, являются очередным информационным шумом для прикрытия той цены, которую российское общество платит за войну. А Госстат просто рисует красивые цифры, чтобы избежать вопросов со стороны простого населения страны.
Напомним, что экономическое положение в России значительно хуже, чем об этом свидетельствуют официальные цифры. Дело в том, что черта бедности последние пять лет определяется индексацией прожиточного минимума на инфляцию за 2020 год. В частности, сами россияне переходят в режим экономии.
Общая задолженность населения составляет около 45 триллионов рублей. Проблема заключается в том, что раньше люди брали кредиты на большие покупки, а теперь – на базовые нужды.