Об этом в интервью 24 Каналу отметил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, добавив, что любой военный продукт – это сжигаемые деньги. Для того чтобы он появился, необходимо, чтобы гражданская экономика что-то производила, поступали средства в бюджет, из которого государство направляет финансирование на производство этой продукции, которая в итоге сжигается. Это круговорот денег в экономике.

Путин стал напоминать позднего Брежнева

Путин этот процесс, по убеждению экс-главы МИД, просто не понимает. Он считает, что можно разрушать гражданскую экономику и думать, что каким-то чудесным образом военная будет работать дальше.

Недавно, как рассказал Огрызко, в Кремле состоялось очередное большое совещание. Российскому диктатору подложили на стол листок, на котором было написано, что дефицит государственного бюджета в России составляет 300 миллиардов рублей.

При этом он составляет 6,5 триллиона рублей. Он это зачитал. То есть он либо совершенно не понимает, что происходит, либо просто его уже понесло. Мне он начинает напоминать позднего Брежнева. Вот я очень хорошо помню Брежнева, который уже находился в состоянии маразма, даже не мог прочитать то, что ему писали, говорил чепуху, а вокруг все смеялись,

– озвучил Огрызко.

20 миллионов россиян в кредитах: к чему это может привести

Бывший министр иностранных дел считает, что Путин в вопросах экономики совершенно не разбирается, и это уже очевидно для всех. Он прогнозирует, что если сейчас дыра в федеральном бюджете составляет 6,5 триллиона, то будет 8 – 10. Глава Кремля хочет, чтобы российские богачи помогли ему финансово.

Сейчас Путин пытается переложить все государственные функции на олигархов. Мол, пусть берут на себя культуру, спорт, область, край и так далее. Послушайте, сколько олигархи будут отдавать честно награбленные деньги? Вот у меня такой простой вопрос,

– размышляет Огрызко.

Он указал на то, что когда кто-то не хочет поступать так, как того хочет Кремль, эти люди странным образом выпадают из окон. Но подчеркнул, что ситуация может обернуться аналогичным сценарием и для самого Путина.

Российская экономика уже сейчас выдыхается, она уже не в состоянии делать то, что нужно. 20 миллионов россиян погрязли в кредитах. Банки не дают им перекредитования. Они уже настолько увязли в долгах, что не могут получить дополнительные средства, чтобы просто погасить старые долги и взять новые. 20 миллионов – это пятая часть населения,

– подчеркнул Огрызко.

Это, по мнению бывшего главы МИД Украины, является почвой для будущего социального взрыва. По его мнению, если сейчас представить, что СОУ перестали наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, по Wildberries, по другим объектам, то даже при таких обстоятельствах российской экономике будет крайне трудно выбраться из пропасти, в которой она оказалась.

А если мы еще и начнем добивать ее, тогда мы и приходим к тому, что один из двух элементов будет работать. Имею в виду экономический. Если у нас будет баллистика и все остальное, то появится возможность добить военно-технологическое направление. У нас появляются инструменты уничтожения России, и нам нужно сейчас сделать все, чтобы эти инструменты работали,

– подытожил Огрызко.

Полная версия интервью с Владимиром Огрызко: смотрите в видео