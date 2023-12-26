Меценатська пенсія: який розмір благодійних виплат в Україні

Нині в Україні існує декілька видів пенсії. Проте, пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати, як от у розмірі благодійних внесків на користь конкретного пенсіонера.

Згідно з чинним законодавством, благодійна пожертва, яка сплачена на окремий рахунок Пенсійного фонду України – розподіляється відповідно до встановленого порядку.

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Як розраховується благодійна пенсія

Відтак, 70% суми виплачується пенсіонеру, а 30% – спрямовується до бюджету Фонду та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій.

Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 10 000 гривень, то з них: 7000 гривень –отримує пенсіонер, а 3000 гривень – залишається на рахунках ПФУ.

Ці кошти стають додатковим джерелом фінансування для системи пенсійного забезпечення та роблять їх формальними пожертвуваннями.

Чіткого фіксованого розміру благодійної пенсії не існує. Все залежить від того, яку суму передав благодійник до ПФУ.

Чим благодійні пожертви відрізняються від добровільної сплати страхових внесків

Водночас у ПФУ пояснили відмінність між добровільною сплатою страхових внесків до ПФУ та благодійними пожертвами:

за допомогою добровільної сплати страхових внесків будь-хто може впливати на зарахування страхового стажу (себе чи іншу особу) або на розмір власної (чи іншої особи) пенсійної виплати, яку будуть виплачувати у майбутньому;

в той час, як сплата певної благодійної пожертви на користь конкретного пенсіонера (або знеособлені) – надає можливість збільшити пенсію, яку вже сьогодні отримують пенсіонер або пенсіонери.

Знеособлені благодійні внески в повному обсязі та 30% від персоналізованих благодійних внесків є фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України і не підлягають поверненню.