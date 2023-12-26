Согласно действующему законодательству, благотворительное пожертвование, уплаченное на отдельный счет Пенсионного фонда Украины – распределяется в соответствии с установленным порядком.

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Как рассчитывается благотворительная пенсия

Следовательно, 70% суммы выплачивается пенсионеру, а 30% – направляется в бюджет Фонда и используется как финансовый ресурс на выплату пенсий.

К примеру, если благотворительное пожертвование составляет 10 000 гривен, то из них: 7000 гривен – получает пенсионер, а 3000 гривен – остается на счетах ПФУ.

Обратите внимание! Эти средства становятся дополнительным источником финансирования системы пенсионного обеспечения и делают их формальными пожертвованиями.

Четкого фиксированного размера благотворительной пенсии не существует. Все зависит от того, какую сумму передал благотворитель в ПФУ.

Чем благотворительные пожертвования отличаются от добровольной уплаты страховых взносов

В то же время в ПФУ объяснили разницу между добровольной уплатой страховых взносов в ПФУ и благотворительными пожертвованиями:

посредством добровольной уплаты страховых взносов любой может влиять на зачисление страхового стажа (себя или другое лицо) или на размер собственного (или другого лица) пенсионной выплаты, которую будут выплачивать в будущем;

в то время как уплата определенного благотворительного пожертвования в пользу конкретного пенсионера (или обезличенные) – дает возможность увеличить пенсию, которую уже сегодня получают пенсионер или пенсионеры.

Обратите внимание! Обезличенные благотворительные взносы в полном объеме и 30% персонализированных благотворительных взносов являются финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Украины и не подлежат возврату.