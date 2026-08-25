Попри удари росіян кораблі продовжують ходити: Зеленський розповів про роботу українських портів

Росія намагається створити повну блокаду українських портів, однак станом на кінець серпня їй цього не вдалося. Володимир Зеленський заявив, що щодня кілька суден продовжують заходити та виходити з портів Великої Одеси, попри атаки на інфраструктуру.

Росія не змогла повністю заблокувати українські порти

Президент Володимир Зеленський на пресконференції після засідання Коаліції охочих заявив, що тотальної блокади українських портів наразі немає. Хоча Росія продовжує докладати зусиль для її встановлення.

За словами глави держави, щодня приблизно 3 – 4 кораблі заходять до портів Великої Одеси та виходять із них. Це відбувається попри російські удари по портовій інфраструктурі.

"Сьогодні немає тотального блокування, є спроба тотального блокування, але по три-чотири кораблі на день заходить і виходить з Великої Одеси", – заявив Зеленський.

Таким чином, попри воєнні ризики та атаки, морський коридор продовжує функціонувати. Водночас удари по портовій інфраструктурі створюють додаткові ризики для роботи українського експорту та логістики.

Президент також зазначив, що питання можливого блокування українських портів порушується на міжнародному рівні.

Як Україна хоче захистити зерновий коридор

За словами Зеленського, для вирішення проблеми розглядають два основні напрямки. Перший – дипломатичний, який передбачає переговорний процес із Росією.

Другий стосується безпеки безпосередньо в районі проходження суден. Йдеться про посилення протиповітряної оборони зернового коридору, що має допомогти захистити портову та критичну інфраструктуру від російських атак.

"Кілька країн будуть над цим працювати. Це і перемовний процес, перемовний трек буде з "рускімі" і також це захист у форматі посилення ППО зернового коридору", – пояснив президент.

Зеленський додав, що над питанням розблокування Чорного моря працюватимуть кілька країн. Для України безпечна робота портів залишається критично важливою, адже саме морський шлях є одним із ключових каналів експорту української аграрної продукції та інших товарів.

Водночас ситуація залишається нестабільною: Росія продовжує атакувати портові об'єкти, тому подальша робота морського коридору значною мірою залежатиме від ефективності захисту та міжнародних домовленостей.