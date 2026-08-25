Россия не смогла полностью заблокировать украинские порты

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после заседания Коалиции желающих заявил, что тотальной блокады украинских портов пока нет. Хотя Россия продолжает прилагать усилия для ее установления.

По словам главы государства, ежедневно примерно 3–4 корабля заходят в порты Большой Одессы и выходят из них. Это происходит несмотря на российские удары по портовой инфраструктуре.

"Сегодня нет тотальной блокады, есть попытка тотальной блокады, но по три-четыре корабля в день заходят и выходят из Большой Одессы", – заявил Зеленский.

Таким образом, несмотря на военные риски и атаки, морской коридор продолжает функционировать. В то же время удары по портовой инфраструктуре создают дополнительные риски для работы украинского экспорта и логистики.

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Президент также отметил, что вопрос о возможной блокировке украинских портов поднимается на международном уровне.

Как Украина намерена защитить зерновой коридор

По словам Зеленского, для решения проблемы рассматриваются два основных направления. Первое – дипломатическое, которое предусматривает переговорный процесс с Россией.

Второе касается безопасности непосредственно в районе прохождения судов. Речь идет о усилении противовоздушной обороны зернового коридора, что должно помочь защитить портовую и критическую инфраструктуру от российских атак.

"Несколько стран будут над этим работать. Это и переговорный процесс, переговорный трек будет с "русскими", и также это защита в формате усиления ПВО зернового коридора", – пояснил президент.

Зеленский добавил, что над вопросом разблокирования Черного моря будут работать несколько стран. Для Украины безопасная работа портов остается критически важной, ведь именно морской путь является одним из ключевых каналов экспорта украинской аграрной продукции и других товаров.

В то же время ситуация остается нестабильной: Россия продолжает проводить атаки на портовые объекты, поэтому дальнейшая работа морского коридора в значительной степени будет зависеть от эффективности защиты и международных договоренностей.