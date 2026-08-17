Рішення є: що робити українцям, яким бракує стажу для виходу на пенсію

У 2027 році, аби людина вийшла на пенсію у 60 років, їй потрібно мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Якщо особі не вистачає стажу, то є вихід.

Що робити, якщо бракує стажу

Українці можуть докупити стаж, про що йдеться на сайті Державної податкової служби.

Наприклад, можна укласти договір щонайменше на рік та сплачувати внески щомісяця. Нині мінімальна сплата єдиного внеску становить 1 902,34 гривні на місяць.

Також є можливість сплатити внески за минулі періоди. Мінімальна сплата становить 3 804,68 гривні за кожен місяць. Але варто зазначити, що слід внести суму повністю – протягом 10 днів після укладення договору.

Важливий нюанс полягає у тому, що докупити страховий стаж можна лише за періоди, коли людина:

не працювала офіційно;

не провадила підприємницьку діяльність.

Якщо особа була застрахована, але внески не сплачувала, то такий стаж докупити не можна.

Крім того, заключити договір можна лише з 16 років.

Нагадаємо, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Щороку страховий стаж, який дає право стати пенсіонером у 60 років, збільшується на 12 місяців. Вже у 2028 році він становитиме 35 років.

Водночас іноді страховий стаж можуть не зарахувати. Зокрема, через помилки у трудовій книжці.