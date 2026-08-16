У якому віці можна оформити пенсію

Закон встановлює різні вимоги до страхового стажу залежно від віку виходу на пенсію. У 2026 році для оформлення виплат у 60 років потрібно мати 33 роки стажу, у 63 роки – 23 роки, а у 65 років достатньо 15 років страхового стажу.

Отже, 20 років страхового стажу недостатньо, щоб оформити пенсію у 60 або 63 роки. Водночас цього достатньо для виходу на пенсію у 65 років, адже закон вимагає щонайменше 15 років стажу.

Якщо ж людина має менше 15 років страхового стажу, права на пенсію за віком вона не матиме. У такому разі після досягнення 65 років можна звернутися за державною соціальною допомогою за умови відповідності встановленим критеріям.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чи можна збільшити страховий стаж

Якщо до необхідного стажу не вистачає кількох років, його можна збільшити. Для цього передбачена можливість добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок і таким чином накопичити потрібний страховий стаж.

Чому пенсії можуть відрізнятися

Навіть люди з однаковим страховим стажем і заробітною платою можуть отримувати різні пенсії. Це пов'язано з чинною формулою розрахунку, яка враховує середню заробітну плату по країні за три роки, що передують виходу на пенсію.

Через це ті, хто оформив пенсію раніше, нерідко отримують менші виплати, ніж люди, які звернулися пізніше. Саме тому в межах майбутньої пенсійної реформи пропонують перейти до системи пенсійних балів, яка має зробити розрахунок більш справедливим.

Також ми раніше писали про те, що страховий стаж впливає не лише на право вийти на пенсію, а й на її розмір пенсії. Чим більше років офіційної роботи та сплачених внесків, тим вищою може бути майбутня виплата.