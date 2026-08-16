В каком возрасте можно оформить пенсию

Закон устанавливает различные требования к страховому стажу в зависимости от возраста выхода на пенсию. В 2026 году для оформления выплат в 60 лет необходимо иметь 33 года стажа, в 63 года – 23 года, а в 65 лет достаточно 15 лет страхового стажа.

Таким образом, 20 лет страхового стажа недостаточно, чтобы оформить пенсию в 60 или 63 года. В то же время этого достаточно для выхода на пенсию в 65 лет, ведь закон требует не менее 15 лет стажа.

Если же у человека менее 15 лет страхового стажа, права на пенсию по возрасту у него не будет. В таком случае по достижении 65 лет можно обратиться за государственной социальной помощью при условии соответствия установленным критериям.

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Можно ли увеличить страховой стаж

Если до необходимого стажа не хватает нескольких лет, его можно увеличить. Для этого предусмотрена возможность добровольно уплачивать единый социальный взнос и таким образом накопить необходимый страховой стаж.

Почему пенсии могут различаться

Даже люди с одинаковым страховым стажем и заработной платой могут получать разные пенсии. Это связано с действующей формулой расчета, которая учитывает среднюю заработную плату по стране за три года, предшествующих выходу на пенсию.

Из-за этого те, кто оформил пенсию раньше, нередко получают меньшие выплаты, чем люди, обратившиеся позже. Именно поэтому в рамках будущей пенсионной реформы предлагается перейти к системе пенсионных баллов, которая должна сделать расчет более справедливым.

Также мы ранее писали о том, что страховой стаж влияет не только на право выхода на пенсию, но и на ее размер. Чем больше лет официальной работы и уплаченных взносов, тем выше может быть будущая выплата.