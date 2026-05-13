Как сейчас рассчитывается пенсия?
Для расчета пенсии есть установленная формула, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас она такова: П = Зп х Кс. Расшифровка этих значений следующая:
- П – размер пенсии;
- Зп – это заработная плата, которая учитывается при исчислении пенсии;
- Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.
Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию как можно быстрее?
Сейчас уйти на пенсию можно, начиная с 60 лет. Однако это реально сделать, имея достаточно стажа. Минимум для указанного возраста в этом году составляет – 33 года страхового стажа, сообщает ПФУ.
Для другого возраста минимальные требования следующие:
- чтобы уйти на пенсию в 63 года, минимум составляет – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Как получить пенсию 21 тысячу гривен?
Если рассматривать ситуацию, что лицо идет на пенсию как можно быстрее, то расчеты проводим с учетом таких данных:
- возраст – 60 лет;
- количество стажа – 33 года;
- размер пенсии, который будет получен – 21 тысяча гривен.
В этом случае коэффициент страхового стажа – 0,33. То есть, если развернуть формулу, получим: Зп – 21 тысяча / 0,33 = 63,6 тысячи гривен.
Что еще должны знать пенсионеры?
В общее количество страхового стажа может быть зачислено не весь период работы. В частности, если вы это делали неофициально. Ведь сейчас туда учитывается только время работы за которое уплачен ЕСВ. Важное условие: эти взносы не должны быть меньше минимальных.
До 2028 года минимумы стажа для 60 и 63 лет будут меняться. Они ежегодно будут расти. Эти изменения закреплены законом. А вот требование до 65 лет – приобрести минимум 15 лет страхового стажа, пока не претерпит изменений.