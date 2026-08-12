Почему страховой стаж могли не зачесть

В частности, бывают случаи, когда некоторые периоды работы просто не зачисляются в стаж, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Период страхового стажа не засчитывается при следующих обстоятельствах:

в записи в трудовой книжке есть ошибка;

отсутствует уплата страховых взносов за определенный период;

работодатель уплатил взносы за неполный месяц.

В таком случае месяц не засчитывается или засчитывается только за то количество дней, за которое произведена оплата,

– пояснили в ПФУ.

Что делать, чтобы стаж все-таки зачли? Для зачисления стажа человеку следует обратиться к своему работодателю для исправления ошибок или подачи уточненной отчетности.

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Следует отметить: если ошибка выявлена на предприятии, которое уже прекратило свою деятельность, то нужно обратиться в архивное учреждение или к правопреемникам.

Если причина заключается в документах об образовании – в учебное заведение или Министерство образования и науки Украины (если учебное заведение находится на временно оккупированной территории).

Напомним, что в настоящее время необходимо иметь 33 года страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Для получения выплат с 63 лет – не менее 23 лет, а в 65 лет – не менее 65 лет.

Кроме того, страховой стаж сейчас засчитывается по новым правилам. Они вступили в силу 2 августа.