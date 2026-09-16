Якщо немає достатньо стажу: якою буде пенсія

У 2026 році мінімальний вік для виходу на пенсію становить 60 років. Аби отримувати виплати з такого віку, людина повинна мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Що буде, якщо бракує стажу на пенсію

Зокрема, найменший стаж наразі становить 15 років, про що повідомляють у Пенсійному фонді України.

Він дозволяє вийти на пенсію у 65 років.

Якщо людина має 14 років стажу або менше, то пенсія їй не передбачена. За таких обставин особа може отримувати лише соціальну допомогу.

Також закон дозволяє докупити страховий стаж. Мінімальний щомісячний внесок становить 1 902,34 гривні або 22% від мінімальної зарплати.

Нагадаємо, що наразі мінімальна зарплата становить 8 647 гривень. До кінця 2027 року вона не зміниться.

Крім того, можна купити стаж за минулі неофіційні періоди роботи. Але мінімальний платіж у цьому випадку є дещо дорожчим. Він становить вже 3 804,68 гривні Таку суму теж слід сплачувати щомісяця.

Нагадаємо, що українці можуть вийти на пенсію достроково. Тобто раніше 60 років. Але для цього вони повинні працювати за певним фахом.

А з 2 серпня вже діють нові правила нарахування стажу. Відтепер періоди роботи зараховуються до страхового стажу, навіть якщо роботодавець не сплатив ЄСВ. Але за умови, що він подав звітність та нарахував внески в сумі не меншій за мінімальну.