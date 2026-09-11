Як перевірити страховий стаж через портал ПФУ

Найпростіший спосіб дізнатися свій страховий стаж – скористатися особистим кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У ньому відображаються персональні дані, інформація про заробітну плату, сплачені страхові внески та набутий страховий стаж.

Щоб перевірити стаж онлайн, потрібно:

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ.

Авторизуватися в особистому кабінеті. У 2026 році це можна зробити, зокрема, за допомогою "Дія.Підпису", КЕП або через ID.GOV.UA із використанням BankID.

Після входу перейти до розділу "Мій страховий стаж" або переглянути блок "Страхові дані, наявні в РЗО".

Перевірити інформацію за окремими роками та місяцями. У відповідному розділі можна побачити періоди роботи та кількість днів страхового стажу.

Пенсійний фонд також автоматично розраховує показник "Загальний страховий стаж". З 1 січня 2004 року він визначається за даними персональної облікової картки в Реєстрі застрахованих осіб, а інформація про періоди до 2004 року формується за результатами оцифрування трудової книжки та інших документів про стаж.

Важливо враховувати, що поняття страхового стажу відрізняється від звичайного трудового стажу. Для періодів після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються місяці, за які сплачено страхові внески в розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок.

Що робити, якщо в страховому стажі є помилки

Після перевірки даних варто звернути увагу не лише на загальну кількість років і місяців, а й на окремі періоди роботи. Якщо певний місяць або період відсутній, хоча людина офіційно працювала, варто перевірити інформацію про заробітну плату та сплату ЄСВ.

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ПФУ зазначає, що роботодавці передають відомості про заробітну плату та страховий внесок, тому інформація в електронному кабінеті може оновлюватися не одразу. Зокрема, відомості про нараховану зарплату подаються роботодавцями щокварталу з розбивкою за місяцями.

Якщо людина виявила некоректні персональні дані або іншу помилку в обліковій картці, її можна виправити. Для цього через портал ПФУ подається анкета для внесення, зміни або уточнення даних у Реєстрі застрахованих осіб із документами, які підтверджують необхідні зміни.

В окремих випадках для підтвердження стажу можуть знадобитися документи про трудову діяльність. ПФУ також дозволяє отримувати онлайн документи з Реєстру застрахованих осіб, зокрема форми ОК-5 та ОК-7, а також дані про трудовий і страховий стаж.

Перевіряти страховий стаж варто заздалегідь, а не безпосередньо перед виходом на пенсію. Якщо виявити відсутній період роботи або помилку в даних завчасно, буде більше часу, щоб звернутися до Пенсійного фонду та надати документи для уточнення інформації.

До речі, нещодавно ми писали, що вихід на заслужений відпочинок супроводжується переглядом державних гарантій для окремих категорій громадян. Проте для отримання максимальної вигоди важливо відповідати чітким критеріям щодо тривалості трудового шляху.