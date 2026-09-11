Как проверить страховой стаж через портал ПФУ

Самый простой способ узнать свой страховой стаж – воспользоваться личным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В нем отображаются персональные данные, информация о заработной плате, уплаченных страховых взносах и накопленном страховом стаже.

Чтобы проверить стаж онлайн, необходимо:

Зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ.

Авторизоваться в личном кабинете. В 2026 году это можно сделать, в частности, с помощью "Дія.Підпису", КЭП или через ID.GOV.UA с использованием BankID.

После входа перейти в раздел "Мой страховой стаж" или просмотреть блок "Страховые данные, имеющиеся в РЗО".

Проверить информацию по отдельным годам и месяцам. В соответствующем разделе можно увидеть периоды работы и количество дней страхового стажа.

Пенсионный фонд также автоматически рассчитывает показатель "Общий страховой стаж". С 1 января 2004 года он определяется по данным персональной учетной карточки в Реестре застрахованных лиц, а информация о периодах до 2004 года формируется по результатам оцифровки трудовой книжки и других документов о стаже.

Важно учитывать, что понятие страхового стажа отличается от обычного трудового стажа. Для периодов после 1 января 2004 года в страховой стаж зачисляются месяцы, за которые уплачены страховые взносы в размере не менее минимального страхового взноса.

Что делать, если в страховом стаже есть ошибки

После проверки данных стоит обратить внимание не только на общее количество лет и месяцев, но и на отдельные периоды работы. Если какой-то месяц или период отсутствует, хотя человек официально работал, стоит проверить информацию о заработной плате и уплате ЕСВ.

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ПФУ отмечает, что работодатели передают сведения о заработной плате и страховых взносах, поэтому информация в электронном кабинете может обновляться не сразу. В частности, сведения о начисленной зарплате подаются работодателями ежеквартально с разбивкой по месяцам.

Если человек обнаружил некорректные персональные данные или другую ошибку в учетной карточке, их можно исправить. Для этого через портал ПФУ подается анкета для внесения, изменения или уточнения данных в Реестре застрахованных лиц с документами, подтверждающими необходимые изменения.

В отдельных случаях для подтверждения стажа могут понадобиться документы о трудовой деятельности. ПФУ также позволяет получать онлайн документы из Реестра застрахованных лиц, в частности формы ОК-5 и ОК-7, а также данные о трудовом и страховом стаже.

Проверять страховой стаж следует заранее, а не непосредственно перед выходом на пенсию. Если обнаружить отсутствующий период работы или ошибку в данных заблаговременно, будет больше времени, чтобы обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы для уточнения информации.

Кстати, недавно мы писали, что выход на заслуженный отдых сопровождается пересмотром государственных гарантий для отдельных категорий граждан. Однако для получения максимальной выгоды важно соответствовать четким критериям относительно продолжительности трудового стажа.