Кому именно будут выплачиваться пособия и на какие суммы можно рассчитывать?

Выход на заслуженный отдых сопровождается пересмотром государственных гарантий для отдельных категорий граждан. Однако для получения максимальной выгоды важно соответствовать четким критериям относительно продолжительности страхового стажа.

Украинские пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие полный страховой стаж, получают повышенный минимальный размер пенсии, который в 2026 году составляет 4 213 гривен в месяц. Для мужчин эта норма составляет не менее 35 лет стажа, а для женщин – не менее 30 лет, почему напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Справочно: Перерасчет осуществляется полностью автоматически сразу после достижения человеком 65-летнего возраста. Пожилым людям не нужно лично подавать заявления или стоять в длинных очередях в государственные учреждения. Гарантированная доплата начисляется независимо от того, какой именно вид пенсии назначен лицу: по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Почему выплата может не увеличиться и что делать?

Согласно законодательству, минимальная пенсия для этой категории не может быть меньше 40% минимальной заработной платы. Поскольку общий минимальный размер пенсии для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен, пенсионеры с полным стажем получают значительно большую сумму.

Если же после достижения 65 лет выплата не выросла до гарантированного уровня, главной причиной обычно являются неполные данные о стаже в реестре застрахованных лиц. Кроме того, в случае обнаружения незачтенных лет работы человеку необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с трудовой книжкой и подтверждающими документами.

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После внесения изменений в электронную базу перерасчет будет произведен с даты возникновения права на повышенную выплату. Пенсионеры могут самостоятельно проверить свои периоды работы через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Мой страховой стаж".

Что за решения по пенсиям принимались ранее?

Требования к украинским пенсионерам ежегодно ужесточаются в рамках переходного периода пенсионной реформы. Напомним, ранее мы писали, что для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году мужчинам потребуется иметь уже 33 года стажа.

Если же официальных лет критически не хватает, государство позволяет их "докупить" путем добровольных взносов. Однако тем гражданам, которые вообще не накопили минимальных 15 лет стажа к 65 годам, классическая пенсия не назначается – они могут рассчитывать лишь на базовую социальную помощь от государства.