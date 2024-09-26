Виплати від ЮНІСЕФ: чи варто чекати на грошову допомогу в жовтні

ЮНІСЕФ продовжує фінансову підтримку сімей у складних соціально-економічних умовах. Зокрема, програма підтримує сім’ї з дітьми, які проживають у прифронтових регіонах.

Грошова допомога для сімей

За інформацією Міністерства реінтеграції, виплати вже отримали понад 2 тисячі домогосподарств у Сумській області, що знаходяться в 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення.

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Це допоможе забезпечити понад 2,5 тисячі дітей з вразливих сімей усім необхідним до настання зимових холодів.

Також продовжується програма фінансової допомоги для домогосподарств у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. У результаті понад 12 тисяч домогосподарств отримають по 21 800 гривень.

Цікаво! Кількість осіб, які отримають допомогу, збільшено з 60 до 100 тисяч у шести прифронтових громадах.

Скільки допомоги ЮНІСЕФ надав українцям

В цілому, ЮНІСЕФ виділив понад 260 мільйонів гривень на зазначений проєкт. Окрім фінансової підтримки, програма також передбачає надання натуральної допомоги, зокрема: