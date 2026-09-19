Затримка пенсій через дефіцит бюджету: скільки доведеться чекати на гроші

Державна скарбниця стикається з серйозними викликами, які можуть вплинути на графік соціальних розрахунків. Експерти вже оцінили ймовірність перебоїв та попередили про можливі зміни для громадян.

Чому можуть виникнути затримки та скільки доведеться чекати

Через проблеми з ліквідністю державного бюджету можуть виникати тимчасові касові розриви. У такому разі окремі соціальні виплати, зокрема пенсії, можуть надходити із затримкою на кілька днів. Водночас говорити про загрозу невиконання державою своїх базових зобов'язань перед пенсіонерами наразі підстав немає, зазначив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За його словами, у разі виникнення проблем йтиметься насамперед про технічне перенесення термінів виплат.

Наразі це можуть бути ризики лише тимчасової затримки. Наприклад, на 5 днів можуть затримати виплату пенсії, на 3 дні,

– пояснив експерт.

Водночас Кущ наголосив, що такі затримки не обов'язково виникнуть. Їхня поява залежатиме від ситуації з державними фінансами та можливості своєчасно забезпечувати необхідні видатки.

Чи можуть повністю припинити соціальні виплати

Повне припинення або тривале заморожування соціальних виплат є іншим сценарієм, ніж короткострокові касові розриви. За оцінкою експерта, у разі гострої нестачі коштів держава шукатиме додаткові джерела фінансування, щоб забезпечити виконання соціальних зобов'язань.

Серед можливих інструментів Кущ називає й емісію гривні, тобто збільшення грошової маси для фінансування державних видатків. Водночас це вже питання макроекономічної політики, а не безпосередньо механізму виплати пенсій.

Що відбувається з доходами українців

Фінансові ризики для населення обговорюються не лише в контексті соціальних виплат. У проєкті державного бюджету також закладені окремі рішення щодо доходів працівників та соціальних стандартів.

Зокрема, запропоновані зміни передбачають новий підхід до індексації заробітних плат. Водночас офіційні показники прожиткового мінімуму залишаються нижчими за фактичну вартість базових потреб населення.