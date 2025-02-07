Злотий знову "хитає": що відбувається з курсом польської валюти

Обмінний курс українського злотого зазнав значних коливань за останні дні. Після різкого зростання польська валюта так само швидко впала. Про те, як змінився офіційний обмінний курс злотого, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 7 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,21 гривні (-13 копійок проти 6 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. До цього валюта поступово зростала і навіть за 2 дні додала 21 копійку у вартості.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 9,90 гривні (без змін) та продаж – 10,55 гривні (без змін).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 9,90 гривні (без змін) та продаж – 10,55 гривні (без змін). Водночас обмінники купують злоті по 10,25 гривні (без змін), а продають – уже по 10,37 гривні (-1 копійка).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 021 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 037 гривень в обмінниках та 1 055 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 025 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 990 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.