Бензин знову стає розкішшю: черги на російських АЗС повернулися навіть у Москву

У Росії почалася нова хвиля паливної кризи. Після короткого перепочинку ситуація на ринку бензину знову погіршилася через рекордну кількість українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Наслідки ударів по НПЗ

У другій половині липня ситуація з постачанням пального в Росії дещо стабілізувалася, оскільки українські атаки на об’єкти переробки нафти тимчасово скоротилися, пише Bloomberg.

Однак у серпні удари відновилися з новою силою. За підрахунками видання, від початку місяця українські сили здійснили щонайменше 21 атаку на об'єкти нафтопереробки, що стало рекордним показником за один місяць.

Як наслідок, паливна криза знову охопила Росію. Перебої вже помітні навіть у Москві та Московській області, які вважаються одним із найкраще забезпечених паливом регіонів Росії.

Місцеві жителі щодня обмінюються інформацією про те, де ще можна заправитися. А черги на 30 – 50 автомобілів у столиці вже не вважаються чимось незвичайним.

Водночас обмеження на продаж пального діють у десятках російських регіонів – від Балтійського узбережжя до Сибіру.

Стрімке зростання цін

При цьому відсутність черг на деяких АЗС Росії зовсім не говорить про стабільність ситуації.

Як пише видання, якщо автомобілів біля колонки немає, це може свідчити не лише про відсутність бензину, а й або надто високу ціну.

Річ у тім, що на незалежних АЗС водіям пропонують пальне приблизно по 100 рублів (1,2 долара) за літр і дорожче.

Натомість на заправках великих нафтових компаній, які мають власні НПЗ та прямий доступ до пального, літр коштує менше ніж 80 рублів.

Головною причиною такої ситуації стало різке скорочення випуску пального. Виробництво бензину у перші три тижні серпня скоротилися майже на 20% у річному вимірі, а дизеля – більш ніж на 23%.

Заходи російської влади

Поки що утримати ринок дизеля від повного колапсу Кремлю вдалося завдяки забороні на його експорт. Водночас експорт бензину влада Росії уже обмежила до кінця січня 2027 року, а зараз розглядає продовження обмежень і для дизпального.

Аналітики прогнозують, що у вересні обсяги переробки можуть дещо зрости – майже до 4,2 мільйона барелів на добу, однак це повністю залежить від інтенсивності подальших атак

Тим часом чиновники в регіонах Росії уже готують населення до тривалого дефіциту пального.

Ситуація залишається напруженою. Ми бачимо, що противник продовжує завдавати ударів по нафтопереробних заводах,

– заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Нагадаємо, падіння виробництва пального в Росії вже безпосередньо позначилося на внутрішньому ринку. Бензин і дизель від початку 2026 року подорожчали більш ніж на 18%.