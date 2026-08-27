Як обвалилася нафтопереробка в Росії

Минулого місяця випуск нафтопродуктів у Росії зріс на 5,6% порівняно з червнем, однак у річному вимірі падіння становило 19,3%, свідчать дані Росстату.

У червні спад був ще більшим – 21,7%. Того місяця нафтопереробка продемонструвала найгірший показник щонайменше за 21 рік.

Загалом за сім місяців 2026 року виробництво нафтопродуктів у Росії скоротилося на 9,2% проти 7,7% за підсумками першого півріччя.

Падіння виробництва вже безпосередньо позначилося на ринку. Бензин і дизельне пальне від початку року подорожчали більш ніж на 18%.

На тлі нових атак на НПЗ перебої з постачанням пального в Росії поновилися, а на окремих АЗС знову утворюються черги.

Скільки потужностей простоює

Аналітики Kpler зазначають, що робота російських НПЗ нині значною мірою залежить від того, який завод перебуває під ударом або ремонтується.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У середньому за липень підприємства переробляли близько 4,2 мільйона барелів нафти на добу, а в серпні очікується подальше зниження – приблизно до 4 мільйонів барелів, пише The Moscow Times.

Водночас експерт аналітичного центру NEST Сергій Алексашенко оцінює втрати потужностей у липні у 25 – 30%.

З бензином ніякого покращення не спостерігається,

– підкреслив Алексашенко.

При цьому нові атаки продовжують ускладнювати ситуацію. Зокрема Орський НПЗ, на який припадало близько 1,5% виробництва бензину, зупинили приблизно на пів року.

Пермський НПЗ після атаки 21 серпня також повністю припинив роботу. Завод входить до семи найбільших у Росії за обсягами переробки.

Нагадаємо, за оцінкою експертів, лише у липні 2026 року виробництво бензину в Росії впало до 65% від середнього сезонного рівня споживання. Через дефіцит Москва була змушена обмежити експорт бензину та дизпального, та шукати нафтопродукти по всьому світу.