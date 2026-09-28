Мінус дороги та культура: в уряді пояснили, звідки платитимуть зарплати військовим

Державна скарбниця змушена переходити у режим тотального затягування пасків через колосальні потреби на фронті. Уряд вже ухвалив непопулярні рішення щодо низки цивільних видатків, аби гарантувати стабільність оборонного сектору.

Чи вистачить грошей на виплати військовим

Через загальний дефіцит оборонного бюджету у 27 мільярдів доларів держава призупиняє фінансування ремонту доріг, програм стійкості та низки культурних ініціатив. Завдяки такій жорсткій економії та внутрішньому перерозподілу Кабміну вже вдалося знайти 7 мільярдів доларів, які негайно спрямують Силам оборони, про що в інтерв'ю ТСН заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Попри величезну фінансову "діру", родини захисників можуть не хвилюватися за свої доходи у цьому році. Очільник уряду дав чітку гарантію, що всі базові потреби армії будуть закриті на 100%.

Насамперед це так зване грошове забезпечення, це військові заробітні плати, виплати за загиблих, підтримка сімей. З цим проблем нема взагалі, ми це точно закриємо до кінця року,

– наголосив Корецький.

Де шукатимуть кошти на зброю

Якщо зарплати військових покриваються виключно внутрішніми ресурсами, то закупівля техніки, дронів та далекобійних систем повністю залежить від міжнародних партнерів. Наразі непокритими залишаються ще близько 20 мільярдів доларів. Уряд вже домовляється з виробниками про авансування продукції на початок 2027 року, залучаючи гарантії європейських союзників.

Проблема фінансового голоду в оборонці назрівала давно, адже загальна потреба на ведення війни у 2026 році була задекларована на рівні 155 мільярдів доларів. Як повідомляв раніше 24 Канал, президент Володимир Зеленський зазначав, що значну частину дефіцитних коштів планують залучити через спеціальний формат "дрон-діл" (drone deal).

Зверніть увагу! Західні союзники усвідомлюють, що Україна не може самостійно оплатити масоване виробництво безпілотників, тому критично важливо проплатити контракти вже у жовтні-листопаді, інакше на початку наступного року армія зіткнеться з дефіцитом на передовій.