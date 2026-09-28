Хватит ли денег на выплаты военным

Из-за общего дефицита оборонного бюджета в 27 миллиардов долларов государство приостанавливает финансирование ремонта дорог, программ устойчивого развития и ряда культурных инициатив. Благодаря такой жесткой экономии и внутреннему перераспределению Кабмину уже удалось найти 7 миллиардов долларов, которые немедленно будут направлены Силам обороны, о чем в интервью ТСН заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Несмотря на огромную финансовую "дыру", семьи защитников могут не беспокоиться о своих доходах в этом году. Глава правительства дал четкую гарантию, что все базовые потребности армии будут покрыты на 100%.

В первую очередь это так называемое денежное обеспечение, это военные зарплаты, выплаты за погибших, поддержка семей. С этим проблем нет вообще, мы это точно обеспечим до конца года,

– подчеркнул Корецкий.

Где будут искать средства на вооружение

Если зарплаты военных покрываются исключительно за счет внутренних ресурсов, то закупка техники, дронов и дальнобойных систем полностью зависит от международных партнеров. На данный момент непокрытыми остаются еще около 20 миллиардов долларов. Правительство уже договаривается с производителями об авансировании продукции на начало 2027 года, привлекая гарантии европейских союзников.

Проблема финансового дефицита в оборонной сфере назревала давно, ведь общая потребность на ведение войны в 2026 году была заявлена на уровне 155 миллиардов долларов. Как сообщал ранее 24 Канал, президент Владимир Зеленский отмечал, что значительную часть дефицитных средств планируют привлечь через специальный формат "дрон-сделка" (drone deal).

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Обратите внимание! Западные союзники осознают, что Украина не может самостоятельно оплатить массовое производство беспилотников, поэтому крайне важно оплатить контракты уже в октябре-ноябре, иначе в начале следующего года армия столкнется с дефицитом на передовой.