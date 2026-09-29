Україні знадобляться десятки мільярдів: МВФ спрогнозував дефіцит бюджету до 2029 року

Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування приблизно у 54 мільярдів доларів ще до 2029 року. Наразі міжнародні партнери Києва обговорюють нові механізми допомоги, однак поки що не знайшли рішення для всього обсягу необхідних коштів.

Про які суми йдеться

Попередній прогноз бюджетного дефіциту України зробив Міжнародний валютний фонд, пише Bloomberg.

За оцінками, найважчим для бюджету буде наступний рік:

у 2027 році Україні може додатково знадобитися 30 – 35 мільярдів доларів ;

; у 2028 році можливий дефіцит оцінюють у 17 мільярдів доларів ;

; у 2029 році "діра" в бюджеті може скласти ще 2 мільярда доларів.

Таким чином, загальна потреба у додатковому фінансуванні протягом трьох років може сягнути 49 – 54 мільярда доларів.

Ці гроші необхідні Україні для економіки, виплати зарплат бюджетникам та підтримки макрофінансової стабільності.

Водночас джерела видання в МВФ зазначають, що ці цифри поки не є остаточними. Вони можуть змінитися залежно від розвитку війни, економічної ситуації та обсягів допомоги, яку погодять міжнародні партнери.

Звідки можуть взяти ці кошти

Щоб уникнути гострого дефіциту, міжнародні партнери України вже активізували переговори про додаткову підтримку:

На початку цього року Євросоюз погодив масштабний пакет кредиту на 90 мільярдів євро;

Тепер Брюссель закликає інших партнерів додати ще 30 мільярдів євро протягом цього і наступного років.

Нещодавно деякі країни ЄС також знову повернулися до ідеї використання заморожених активів Росії для додаткового фінансування для України. Інші держави запропонували натомість випустити нові спільні боргові зобов'язання

Країни ЄС досі обговорюють, як забезпечити Київ додатковим фінансуванням, оскільки очікується, що війна триватиме і наступного року, тоді як російські та українські сили протягом останніх місяців посилили атаки,

– зазначає видання.

Водночас Єврокомісія та МВФ вимагають від українського уряду чіткого виконання плану реформ, оскільки це головна умова для безперебійного надходження допомоги.

Нагадаємо, що наразі дефіцит українського бюджету становить 27 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський розповів, як держава розробляє терміновий план, щоб залучити іноземну допомогу та закрити критичні потреби оборонного сектору.