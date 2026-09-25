Де Україна шукатиме 27 мільярдів доларів та на що підуть ці кошти

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українська влада розробляє терміновий план для залучення рекордного обсягу іноземного фінансування, повідомляє 24 Канал. Новий механізм дозволить закрити критичні потреби оборонного сектору держави.

Уряд України разом із профільними відомствами найближчим часом відпрацює механізм покриття дефіциту державного бюджету в 27 мільярдів доларів, більшість із яких спрямують на вітчизняну зброю. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками перемовин із міжнародними партнерами. За його словами, значну частину коштів планують залучити через спеціальний формат "дрон-діл" (drone deal).

Володимир Зеленський Президент України В мене було кілька зустрічей. В мене було зустріч з бізнесом, з фінансовими групами, в мене було зустріч з Кристаліною Георгієвою, директором Міжнародного валютного фонду і з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляєн. Перше, є нормальна, позитивна і конструктивна реакція ЄС і Міжнародного валютного фонду. Всі розуміють, що цей дефіцит покрити дуже важливо.

Західні союзники, за словами Зеленського, усвідомлюють, що Україна не повинна залишатися сам на сам із фінансовими викликами під час війни. Наразі більша частина бюджетного дефіциту виникла саме через необхідність масованого закупівлі та виробництва українських дронів і ракет. Партнери пообіцяли продовжити підтримку та програми фінансування.

Важливо! Також Президент вже доручив прем'єр-міністру, очільнику Мінфіну, міністру оборони Рустему Умєрову та керівнику зовнішньої розвідки сформувати остаточну пропозицію для донорів. Спеціальна урядова команда пропрацює деталі угоди, після чого відбудеться зустріч у Брюсселі або в Україні. Нагадаємо, раніше фінансування оборонного сектору здійснювалося переважно з внутрішніх податкових надходжень, однак масштабні завдання потребують залучення нових інвестицій у вітчизняний ОПК.

Нещодавно ми писали про те, що Європейський Союз затримує виділення фінансової допомоги Україні через гальмування ключових внутрішніх змін. Для отримання необхідних мільярдів держава повинна терміново розв'язати проблеми з корупцією та оновити правоохоронну систему.