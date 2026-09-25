Где Украина будет искать 27 миллиардов долларов и что с ними будет происходить

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают срочный план по привлечению рекордного объема иностранного финансирования, сообщает 24 Канал. Новый механизм позволит покрыть критические потребности оборонного сектора страны.

Правительство Украины совместно с профильными ведомствами в ближайшее время проработает механизм покрытия дефицита государственного бюджета в 27 миллиардов долларов, большую часть которых направят на отечественное оружие. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с международными партнерами. По его словам, значительную часть средств планируется привлечь через специальный формат "дрон-диль" (drone deal).

Владимир Зеленский Президент Украины У меня было несколько встреч. У меня была встреча с представителями бизнеса, с финансовыми группами, у меня была встреча с Кристалиной Георгиевой, директором Международного валютного фонда, и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во-первых, реакция ЕС и Международного валютного фонда нормальная, позитивная и конструктивная. Все понимают, что покрыть этот дефицит очень важно.

Западные союзники, по словам Зеленского, осознают, что Украина не должна оставаться один на один с финансовыми вызовами во время войны. В настоящее время большая часть бюджетного дефицита возникла именно из-за необходимости массовых закупок и производства украинских дронов и ракет. Партнеры пообещали продолжить поддержку и программы финансирования.

Важно! Кроме того, Президент уже поручил премьер-министру, главе Минфина, министру обороны Рустему Умерову и руководителю внешней разведки сформировать окончательное предложение для доноров. Специальная правительственная группа проработает детали соглашения, после чего состоится встреча в Брюсселе или в Украине. Напомним, ранее финансирование оборонного сектора осуществлялось преимущественно за счет внутренних налоговых поступлений, однако масштабные задачи требуют привлечения новых инвестиций в отечественный ОПК.

Недавно мы писали о том, что Европейский Союз задерживает выделение финансовой помощи Украине из-за торможения ключевых внутренних реформ. Почему Европейский Союз задерживает выделение финансовой помощи Украине, мы не знаем. Для получения необходимых миллиардов государство должно срочно решить проблемы с коррупцией и реформировать правоохранительную систему.