"Бензину нема": росіяни знову скаржаться на дефіцит, заправки пусті навіть у Москві

У Москві та низці регіонів Росії водії масово стоять у чергах на автозаправках через проблеми з доступністю бензину. Очевидці 15–16 серпня публікували відео, на яких видно десятки й сотні автомобілів біля АЗС.

Про це пишуть росЗМІ.

Де в Росії виникли черги за бензином?

Проблеми з пальним фіксують, зокрема, у Москві та Московській області, Тамбовській, Тульській, Ростовській і Воронезькій областях, а також поблизу Самари.

На одному з відео жінка, яка проїжджає повз АЗС у Москві, звертає увагу на значні черги та скаржиться на погіршення ситуації.

Знову черги за бензином, усе тихенько, спокійненько, але черги страшні, бензину немає, і ситуація погіршується. А що відбувається?

– каже росіянка.

У Росії показали кризу на АЗС: дивіться відео

На іншому записі вона показала чергу на автозаправці в селищі радгоспу імені Леніна у Підмосков'ї. Ще одну чергу на АЗС очевидець прокоментував словами: "Шок – це по-нашому".

Складну ситуацію з бензином описують і мешканці російських регіонів. Зокрема, чоловік із Тамбовської області розповіла про величезні черги біля заправок "Роснефти".

На "Роснефти" величезні черги – люди просто чекають на бензовоз. Дизель є всюди. 92-й, можливо, був на одній або двох заправках за 600 кілометрів, 95-го ніде не було,

– каже він.

У Росії утворилися шалені черги за бензином: дивіться відео

У Тульській області автомобілісти також зафіксували довгу чергу до АЗС: на відео видно, що проїзд уздовж автомобілів займає понад хвилину.

Ще масштабнішою, за даними очевидців, є черга на трасі М-4 "Дон" у Ростовській області – там біля автозаправки одночасно стоять близько 200 машин.

У підмосковному Красногорську чоловік, який записав відео на АЗС, заявив, що йому вдалося знайти "найменшу чергу з усіх", назвавши ситуацію "безумним знущанням".

У Росії на АЗС стоять сотні машин: дивіться відео

Черги також зафіксували у Воронезькій області, де біля заправки стояли десятки автомобілів, та у мікрорайоні Південне місто поблизу Самари.

Проблеми з пальним фіксують і в частково визнаній Абхазії. У місті Піцунда утворилася черга автомобілістів біля АЗС мережі "Подорожник", при цьому біля заправки постійно чергують поліцейські. Раніше стало відомо, що грузинська компанія Repsol припиняє постачання бензину компанії Solidus, через яку пальне надходило до Абхазії. Це може додатково посилити проблеми з доступністю пального в регіоні.

Росію накривають черги за бензином: дивіться відео

Нагадаємо, Росія вперше почала імпортувати бензин з Індії на тлі дефіциту пального, який посилився після серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Перша партія індійського бензину прибула 5 серпня, а нові поставки можуть бути вже в дорозі.

Паливо постачає індійська компанія Nayara Energy, яка перебуває під контролем російської "Роснєфті", а його транспортування відбувається складним маршрутом із перевалками між суднами біля Єгипту. За оцінкою EA Analytics, у липні переробка нафти в Росії скоротилася приблизно на третину від сезонної норми, а Україна продовжила завдавати ударів по російських НПЗ і в серпні.

Поява імпортного бензину з Індії, попри величезну відстань між країнами, свідчить про серйозні проблеми з балансом пального на внутрішньому ринку Росії.