Удари по НПЗ змусили Росію шукати бензин в Індії

Росія вперше почала отримувати бензин з Індії, хоча раніше сама була великим експортером нафтопродуктів, повідомляє Bloomberg. За даними Kpler, перша партія індійського пального прибула до Росії 5 серпня, а нові поставки можуть бути вже в дорозі.

Поява бензину з Індії особливо показова через величезну відстань між країнами. Паливо відправляють складним маршрутом із використанням суден, пов'язаних із Росією, та перевалок у морі біля Єгипту.

Джерелом пального стала індійська Nayara Energy, яка перебуває під контролем російської нафтової компанії "Роснєфть". Аналітик Kpler Суміт Рітолія зазначає, що поява індійських поставок демонструє серйозність дисбалансу на російському внутрішньому ринку.

Імпорт з Індії доповнює постачання з Білорусі та інших сусідніх країн. Водночас Росія, яка традиційно експортувала значні обсяги пального, заборонила експорт бензину та дизеля, щоб забезпечити власний ринок.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Причина проблеми – скорочення роботи російських нафтопереробних заводів після серії українських атак. За оцінкою EA Analytics, у липні обсяги переробки російської нафти становили близько 3,6 мільйона барелів на добу. Це приблизно на третину менше за сезонну норму.

Україна продовжила удари й у серпні. Минулого тижня було атаковано щонайменше п'ять підприємств, а ще щонайменше два об'єкти зазнали ударів цього тижня.

Бензин долає тисячі кілометрів складним маршрутом

Першу партію бензину обсягом близько 42 тисяч тонн завантажив танкер Cyclone у порту Вадінар на західному узбережжі Індії 18 червня. Згодом паливо перевантажили на судно Garnet біля єгипетського порту Дум'ят у Середземному морі.

Після цього танкер вирушив до Росії та прибув туди на початку серпня. Таким чином, бензин подолав значну відстань і пройшов через кілька етапів перевалки, перш ніж потрапити на російський ринок.

Схожий маршрут могли використати й для наступних партій. За даними Kpler, танкер Varg 6 липня завантажив в Індії майже 40 тисяч тонн бензину та, ймовірно, здійснив перевалку в Дум'яті наприкінці липня.

Ще одне судно – Photon – залишило індійський порт 13 липня, після чого 28–29 липня перевантажило свій вантаж на російський танкер Talisman біля Єгипту.

Аналітики звертають увагу на використання ship-to-ship transfers, тобто перевалки вантажу безпосередньо між суднами. Така схема дає змогу змінювати маршрут і кінцевого перевізника пального, а також скорочувати час доставки.

Більшість суден, задіяних у цих операціях, перебувають у російському реєстрі. Водночас вони мають санкції Євросоюзу, а Garnet і Talisman також перебувають під санкціями США.

Поставки з Індії стали можливими на тлі проблем самої Nayara Energy. Після запровадження санкцій Євросоюзу компанія почала активно використовувати так званий "тіньовий флот" і морські перевалки для отримання нафти та експорту нафтопродуктів.

Тепер індійський виробник отримав додатковий ринок збуту, тоді як Росія – джерело дефіцитного бензину. Kpler вважає, що перевалочний вузол біля Дум'яті продовжує відігравати важливу роль у переміщенні індійського бензину до каналів імпорту Росії.

Для Москви така схема є показником масштабності проблеми: країна, яка до війни була одним із важливих експортерів пального, тепер змушена доставляти бензин з Індії через Середземне море, щоб компенсувати падіння власної переробки.

Тим часом після атаки дронів російський нафтохімічний комплекс "ЗапСибНефтехим" у Тобольську зупинив роботу на невизначений термін. Стратегічне підприємство припинило постачання пального, що загрожує серйозною кризою для внутрішнього ринку агресора.